Binn prìosain do Riccardo Calder

Image copyright SNS Group Sammy Turner

Chuireadh seann chluicheadair Chaley Thistle Inbhir Nis, Riccardo Calder, dhan phrìosan às dèidh dha ionnsaigh a thoirt air bana-charaid a bhual sa chàr aige gun fhiosta.

Chaidh binn naoi mìosan a chur air Calder agus e air a dhìteadh airson ionnsaigh a thoirt air a' bhoireannach.

A rèir a' bhritheimh aig Cùirt a' Chrùin ann am Birmingham "chaill e smachd gu tur air fhèin".

Thug Caley Thistle cùmhnant Chalder gu ceann às dèidh dha a bhith air a dhìteadh.

Choinnich Calder ris a' bhoireannach, a bha na caraid dha, aig cluba-oidhche ann am Birmingham air 6mh An Cèitean.

Dh'aontaich iad a dhol a dh'àiteigin eile ann an càraichean fa leth, ach "bhual am boireannach ann an carbad Chalder", thuirt am fear-casaid Mark Phillips.

Ionnsaigh

Stad iad ann am pàirce chàraichean taobh a-muigh Taigh-Seinnse a' Horseshoe far an do dh'fheuch Calder ri a dhòrn a thoirt dhi tro uinneig fhosgailte.

Dhràibh i an càr an comhar a chùil, 's i a' gabhail an eagail, mus do dhràibh i air adhart agus a-steach dhan charbad Mercedes aig Calder a-rithist.

'S ann an uairsin a thug Calder ionnsaigh air a' bhoireannach, aois 24, ga slaodadh a-mach às a' chàr agus ga tilgeil air ais a-steach a shuidheachan an dràibheir.

Dh'fhulaing i dà shùil dhubh, gearraidhean agus corrag bhriste a bha feumach air leigheas san ospadal.

Thuirt Am Britheamh Wall: "Chan eil mi a' gabhail ris gun robh na rinn i na adhbhar sam bith airson smachd a chall gu tur.

"'S ann tro bhinn prìosain a-mhàin a 's urrainn an leasan seo a bhith air ionnsachadh gu ceart," thuirt e.