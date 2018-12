Brexit

Tha Theresa May anns a' Bhruiseil airson chòmhraidhean ri ceannardan Eòrpach eile, agus i ag iarraidh ghealltanais gur e plana eadar-amail a bhios anns a' phlana chùl-stad airson crìoch chruaidh a sheachnadh ann an Èirinn. Tha i air coinneachadh an-diugh mar thà ris an Taoiseach, Leo Varadkar. 'S e cùl-stad na h-Èireann as motha dragh do Bhuill-Phàrlamaid Thòraidheach a tha an aghaidh aonta Bhrexit a' Phrìomhaire, agus a phiobraich a' bhòt cion-earbsa innte an-raoir. Uill an dèidh tighinn tron bhòt, gheall Theresa May gun cùm i oirre le a plana airson falbh às san EU.

Thuirt Rùnaire Bhrexit, Stephen Barclay, gur e maith na dùthcha a bu chòir a bhith air fhaire nam Ball-Pàrlamaid Thòraidheach, agus gu bheil an t-àm aig feadhainn a tha an aghaidh aonta a' Phrìomhaire mothachadh gum feum plana de sheòrsa sam bith aonta air Crìoch na h-Èireann.

Thuirt fear de na Tòraidhean as motha a tha ag iarraidh Bhrexit, Jacob Rees-Mogg, nach eil a' Bh-Ph. May a' toirt feairt air na dh'iarr an referendum, agus thuirt e gu bheil an t-àm aice a dreuchd fhàgail an dèidh do chòrr is an treas cuid de na Buill-Phàrlamaid aice fhèin bhòtadh na h-aghaidh an-raoir.

Reachdas Bhrexit na h-Alba

Thuirt Prìomh Chùirt na Rìoghachd Aonaichte gu bheil earrainnean de reachdas Bhrexit Riaghaltas na h-Alba air taobh a-muigh ùghdarras Phàrlamaid na h-Alba. Chuir Pàrlamaid Holyrood reachdas air dòigh dhaibh fhèin anns a' Mhàrt an dèidh àimhreit ri Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte mu bhile Westminster airson falbh às an EU. Ach thug oifigich lagha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' chùis an uairsin gu aire na Prìomh Chùirte. Thuirt na britheamhan anns a' Phrìomh Chùirt gun do ghlèidh na ministearan Albannach a' mhòr-chuid den argamaid laghail, ach gu bheil aon phàirt den reachdas far an deach iad nas fhaide na bha cead aca. Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gu bheil breith na cùirte na dhearbhadh air cho cudromach 's a tha Bile Bhrexit na h-Alba.

Tubaist-Rathaid

Tha poilis a' rannsachadh na tubaiste air rathad an A9 beagan tuath air Inbhir Pheofharain feasgar an-dè anns an deach duine a mharbhadh. Bha an duine, a bha 69, ann an càr a bh' ann an tubaist le bhana, air Cearcall-Rathad Àird Illidh, aig ceann a tuath Drochaid Chrombaigh, mu 5:20f. Thàinig dràibhear a' bhana às gun droch leòn.

An Iolaire

Bidh am Prionnsa Teàrlach agus Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, am measg na bhios aig seirbheis chuimhneachaidh na h-Iolaire ann an Leòdhas Là na Bliadhna Ùire. Agus bidh seirbheis air a' bhàt-aiseig, an Loch Seaforth, faisg air na creagan far an deach an Iolaire fodha. Seo an tachartas mu dheireadh a bhios a' comharrachadh ceud bliadhna bho dheireadh a' Chogaidh Mhòir.