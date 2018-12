Chaidh fhoillseachadh gum bidh am Prionnsa Teàrlach agus Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, an làthair aig seirbheis cuimhneachaidh nàiseanta ann an Leòdhas air Là na Bliadhn' Ùire.

Tha seo gus 100 bliadhna bho chaidh an Iolaire fodha ann an 1919 a' chomharrachadh.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.