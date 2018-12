Oidhirp ùr Ionad Spòrs Leòdhais

Nì buidheann de phàrantan ann an Leòdhas oidhirp às ùr airson Ionad Spòrs Leòdhais an Steòrnabhagh fhosgladh Là na Sàbaid.

Thog luchd-iomairt £11,000 airson pàigheadh ri fosgladh Sàbaid rè-ùine feuch an obraicheadh sin.

Dhiùlt Comhairle nan Eilean Siar an tabhartas seo roimhe agus iad ag ràdh nach gabh an t-ionad fhosgladh seachd là san t-seachdain.

Dùil

Thuirt a' Chomhairle cuideachd nach biodh e cothromach dhaibh airgead a ghabhail agus iad a' cumail ri co-dhùnadh deamocratach a rinn iad mun ghnothach, is comhairlichean air bhòtadh an aghaidh Ionad Spòrs Leòdhais fhosgladh air an t-Sàbaid.

Tha na teaghlaichean a-nise ag ràdh gu bheil iad a' dol a thabhann an airgid air a' Chomhairle a-rithist.

Thuirt Ùisdean MacLeòid bhon bhuidhinn-iomairt Families into Sport and Health, neo FiSH, gu bheil làn dùil aige gun tèid an t-airgead a dhiùltadh, ged a thuirt e gur e gòraiche a bhiodh ann sin a dhèanamh.