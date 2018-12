Fàilte air co-chomhairle na cìse turasachd

Image copyright Getty Images

Tha comhairlichean air a' Ghàidhealtachd ag ràdh gur e ceum mòr air adhart a th' ann gum bi co-chomhairle ann mu chìs turasachd.

Dh'aontaich iad Diardaoin a dhol air adhart le co-chomhairle phoblach mun chùis.

Bha aithisg a chaidh air am beulaibh a' tomhas gun tàinig 6.5 millean luchd-turais dhan sgìre an 2017, a' cumail taic ri 25,000 dreuchd agus a' cur £1.2bn ri eaconomaidh na sgìre.

A rèir oifigich na comhairle, dh'fhaodadh cìs air luchd-turais eadar £5m is £10m a thogail gach bliadhna airson bun-structar na sgìre a leasachadh.

"Cron"

Ged a tha gu leòr a' cur an aghaidh na cìse is dragh orra gun cuireadh e tilleadh air luchd-turais, tha Ceannard Buidseit Comhairle na Gàidhealtachd, an Comh. Alasdair MacFhionghain, am measg na tha e ag ràdh gu bheil feum air.

"Tha sinne airson a' chìs seo a bhith sa Ghàidhealtachd", thuirt an Comh. MacFhionghain.

"Tha luchd-turas a' tighinn dhan Ghàidhealtachd is tha iad a' toirt cron mòr air na rathaidean is rudan mar sin.

"Tha sinne den bheachd gu bheil e ceart gu bheil sinn a' bruidhinn air seo air a' Ghàidhealtachd", thuirt e.

Cead

Chaidh an Comh. MacFhionghain às àicheadh gum faodadh cìs droch bhuaidh a thoirt air turasachd is e ag ràdh nach e sin a tha a' tachairt ann an àiteachan eile far a bheil cìs ann.

Tha dùil gun tòisich a' cho-chomhairle tràth sa bhliadhna ùir.

Dh'fheumadh cead tighinn bho Riaghaltas na h-Alba airson cìs turasachd a chur an sàs.

Tha co-chomhairle gu bhith ann aig ìre nàiseanta cuideachd.