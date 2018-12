Aimhreit mu airgead HIE

Image caption Tha an Riaghaltas a' dol às àicheadh gun tig lùghdachadh £10m air airgead na buidhne leasachaidh.

Tha aimhreit ann mun airgead a tha dreach bhuidseit Riaghaltas na h-Alba a' gealltainn do dh'Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Thathas a' fàgail air an Riaghaltas gu bheil iad a' moladh mu £10m a gheàrradh bho mhaoineachadh HIE agus tha feadhainn an amharas gun tèid an t-airgead sin a thoirt do dh'iomairt ùr ann an ceann an deas na dùthcha, Iomairt Cheann a Deas na h-Alba.

Tha Pàrtaidh Làbarach na h-Alba a' càineadh nam molaidhean is iad ag ràdh gum feum HIE barrachd airgid, gu h-àraidh mu choinneimh staing Bhrexit.

Thuirt am BPA Làbarach 'son na Gàidhealtachd is nan Eilean, Rhoda Ghrannd, gu bheil coltas ann gu bheil an Riaghaltas a' feuchainn ri lùghdachadh a thoirt air HIE le gearraidhean gach bliadhna.

Tha an Riaghaltas a' dol às àicheadh gun tig lùghdachadh £10m air airgead na buidhne leasachaidh.

Briseadh-dùil

Thuirt iad gum faigh HIE £56m an ath-bhliadhna, an taca ri £56.59 am-bliadhna.

Thuirt iad gu bheil am figear de £10m stèidhichte air lùghdachadh ann am maoin HIE.

Dh'innis Friseal Grieve bho Chomhairle Leasachaidh agus Gnìomhachais na h-Alba gur e briseadh dùil a th' anns an naidheachd.

"Chan eil eaconomaidh na Gàidhealtachd cho làidir an coimeas ri ceàrnaidhean eile dhen dùthaich", thuirt Mgr Grieve.

"Mar sin, tha e air leth cudromach gu bheil buidhnean, mar a tha HIE, anns an sgìre gus taic agus cuideachadh a thoirt dha luchd-gnìomhachais air a' Ghàidhealtachd fhèin", thuirt e.