Brexit

Thuirt Ceann-suidhe a' Choimisein Eòrpaich, Jean-Claude Juncker, gum feum an Rìoghachd Aonaichte innse gu soilleir dè tha i ag iarraidh a thaobh Brexit. Dh'iarr am Prìomhaire cuideachadh sa Bhruiseil an-raoir bho cheannardan Eòrpach airson a h-aonta fhaighinn tron Phàrlamaid ach thuirt na ceannardan Eòrpach rithe nach bi an còrr barganachadh ann.

Casg-breith

Chuir an dà thaigh san Dáil taic ris a' bhile fo am bi casg-breith laghail ann am Poblachd na h-Èireann. Thuirt an Taoiseach, Leo Varadkar, gur e rud eachdraidheil a th' ann do bhoireannaich ann an Èirinn. Thèid am bile a stèidheachadh ann an lagh na h-Èireann agus thig e gu bith air an ath-mhìos.

HIE

Tha aimhreit ann mun airgead a tha dreach bhuidseit Riaghaltas na h-Alba a' gealltainn do dh'Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean. Tha am buidseat a' moladh mu £10m a ghearradh bho HIE agus tha feadhainn an amharas gun tèid an t-airgead sin a thoirt do dh'iomairt leasachaidh ùr ann an ceann an deas na h-Alba. Tha Riaghaltas na h-Alba a' dol às àicheadh sin.

Leanabh

Chaochail leanabh, còig mìosan de dh'aois, san ospadal mìos an dèidh ionnsaigh a thug dà chù air ann an Yaxley, faisg air Peterborough. Chaidh dithis, fear agus tè a bha an greim, a shaoradh fhad 's a tha rannsachadh a' dol air adhart.

Ionad Spòrs

Nì buidheann ann an Leòdhas oidhirp eile air Ionad Spòrs Steòrnabhaigh fhosgladh air an t-Sàbaid. Tha pàrantan air £11,000 a thabhann air Comhairle nan Eilean Siar ron seo airson an t-amar snàimh fhosgladh air an t-Sàbaid. Dhiùlt a' Chomhairle an t-airgead sin ach tha na pàrantan ag ràdh gum feuch iad a-rithist.

Cìs turasachd

Tha dùil gun tòisich co-luadar poblach tràth an ath-bhliadhna air am bu chòir cìs a chur air luchd-turais dhan Ghàidhealtachd. Chuir Comhairle na Gàidhealtachd sin romhpa an-dè ach 's e cuspair connspaideach a th' ann. Tha feadhainn ag ràdh gun cuireadh cìs tilleadh air luchd-turais ach air an làimh eile, tha Comhairle na Gàidhealtachd am measg na tha ag ràdh gu bheil cruaidh fheum air airgead airson goireasan turasachd a leasachadh.