Tha 40 bliadhna bhon a' nochd am pàipear-naidheachd ionadail ann an Geàrrloch - an Gairloch and District Times - neo 'Duilleagan Buidhe' mar a th' aca air san sgìre. Thòisich e le dìreach duilleag neo dhà air an ceangal ri chèile ach an-diugh tha suas ri 60 duilleag ann.