Gearain air poileasaidh taic euslainteach

Tha grunn de bhuidhnean taic euslainteach anns na h-Eileanan Siar air tighinn còmhla airson athchuinge a thòiseachadh a' cur an aghaidh, mar a tha iad fhèin ag ràdh, poileasaidh eadar-dhealaichte aig Bòrd Slàinte nan Eilean Siar, a tha a' ciallachadh gum feum euslainitich falbh gu tìr-mòr gun luchd-taic no luchd-dàimh nan cois.

"Canaidh iad nach do dh'atharraich iad am poileasaidh aca ach tha iad ag atharrachadh an dòigh anns a bheil iad a' coimhead ri seo," thuirt riochdaire nam buidhnean taice, Dòmhnall MacLeòid.

"Ga dhèanamh cho teann, agus gu bheil an t-uabhas dhaoine nach eil a' faighinn cuideachaidh.

"Daoine a tha gu math feumach air tron tinneas a th' orra, agus a th' air am fàgail nan aonar cho tric ann am puirt-adhair 's ann an ospadail a tha gu math trang, 's àiteachan air nach eil iad eòlach, 's gun cuideachadh sam bith ann dhaibh, no duine còmhla riutha airson an treòireachadh 's gabhail a-steach na thathas ag innse dhaibh.

"Canaidh iad nach do dh'atharraich iad am poileasaidh aca, ach mar a tha iad a-nise a' coimhead ris, chan eil rian agad faighinn, ach aig glè bheag, faighinn tro na deuchainnean a tha iad a' cur air daoine," thuirt e.

Thuirt am Bòrd-Slàinte gu bheil iad air am pròiseas atharrachadh, 's gu bheil gach iarrtas airson siubhail a-nise a' dol tro Oifis an Stiùiriche Mheidigich aca, seach tro ionadan dotair teaghlaich fa leth.

Mar sin, thuirt iad, tha an aon shiostam ann airson a h-uile duine, ga dhèanamh nas cothromaiche.

Thuirt iad cuideachd gu bheil iad a' conaltradh is ag èisteachd ri euslaintich is buidhnean a tha gan riochdachadh.