Brexit

Canaidh Theresa May an-diugh gun cuireadh referendum eile air Brexit às do dh'earbsa mhuinntir Bhreatainn ann am poileataigs. Innsidh am Prìomhaire do Thaigh nan Cumantan nach fhàgadh an dàrna bhòt an dùthaich dad nas fhaide air adhart na rinn a' chiad bhòt. Thuirt Rùnaire a' Ghnothachais, Greg Clark, an-diugh ma 's e agus gum bhòt Taigh nan Cumantan an aghaidh aonta Bhrexit an ath-thuras gum bu chòir do Bhuill-Phàrlamaid àite fhaighinn ann an co-dhùnadh dè thachras an dèidh sin.

Cùmhnantan obrach

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag amas air còraichean nas fhèarr do luchd-obrach aig nach eil cùmhnantan stèidhichte neo làn-ùine. Ghabh an Riaghaltas ri còrr 's 50 moladh an dèidh ath-sgrùdaidh. Tha na laghan ùra ag amas air tuilleadh dìon air daoine a th' air am fastadh aig buidhnean-obrach, às leth chompanaidhean, neo a tha air cùmhnantan nach eil a' gealltainn uairean obrach. Tha na h-aonaidhean ciùird ag ràdh nach eil an t-atharrachadh a' dol fada gu leòr.

Siubhal euslainteach

Tha Bòrd Slàinte nan Eilean Siar a' dol as àicheadh gu bheil atharrachadh poileasaidh ga fhàgail nas doirbhe do dh'euslaintich a tha a'dol gu Tìr-Mòr luchd-taic air neo luchd-dàimh a thoirt còmhla riutha. Tha athchuinge air tòiseachadh mun phoileasaidh agus grunn bhuidhnean a' gearain mun bhuaidh air euslaintich. Thuirt am Bòrd Slàinte gu bheil iad air am pròiseas atharrachadh gus am bi e nas cothromaiche agus gu bheil gach cùis a-nise a' dol tro Oifis an Stiùiriche Mheidigich aca, seach tro na diofar ionadan dotair teaghlaich mar a b' àbhaist.

Maoineachadh CnES

Thuirt Àrd-Oifigeach Comhairle nan Eilean Siar nach eil seirbheis idir sàbhailte agus tha an t-ùghdarras ag amas air faisg air £10m a shàbhaladh air an ath-cheithir bliadhna. Thuirt Malcolm Burr gu bheil e do-dhèanta seirbheisean mar sgoiltean agus rathaidean a chumail aig an aon ìre nuair a tha buidseat na Comhairle fhèin ga ghearradh.

ASOS

Chuir a' bhuidheann, Asos, a tha a' reic aodaich air-loidhne rabhadh a-mach mu phrothaidean. Thuirt Asos nach eil iad a' reic uimhir agus a' bhiodh dùil aca agus gum b' fheudar dhaibh prìsean a ghearradh anns an t-Samhain airson fuireach ann am farpais ri buidhnean eile. Thuit còrr 's an treas cuid far luach earrainnean na companaidh leis an fhiosrachadh sin an-diugh.