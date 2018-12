Daoine òga tinn às dèidh uisge vapaidh òl

Image copyright Getty Images

Tha rabhadh ann gum faod an stuth am broinn thoitean eileagtronagaich a bhith mairbhteach.

Chaidh litrichean a chur gu pàrantan chloinne a tha a' dol gu Acadamaidh Inbhir Pheofharain às dèidh mar a dh'fhàs cuid gu math tinn as dèidh dhaibh an stuth am broinn nan toitean a shluigeadh.

Tha Sgioba Dìon NHS na Gàidhealtachd a' toirt rabhaidh mu cho chunnartach agus a dh'fhaodadh e a bhith an stuth seo òl.

"'S e an cunnart as motha an nicotine ach tha stuthan eile ann a dh'fhaodadh a bhith puinnseanta," thuirt an Dtr Jenny Wares.

Tha an sgioba airson am fiosrachadh seo a sgaoileadh am measg dhaoine òga agus an caraidean.

"Ma tha dragh sam bith ort gu bheil cuideigin air uisge bho thoit dhealanach a ghabhail cuir fios air 999 sa bhad agus na fàg an neach sin leis fhèin.

"Tha grunn chomharran ann mar dhìobhairt, ceann goirt, a bhith tuathal, duilgheadas anail a ghabhail, fallas mì-nàdarra, cuairtean agus buaidh air buillean-cridhe," thuirt an Dtr Wares.