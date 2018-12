Tha fireannach, 21, air bàsachadh 's e a' sreap le caraid air Beinn Nibheis, nuair a thuit an dithis aca.

Bha iad ann an àite air bheil Tower Gully Là na Sàbaid nuair a thachair an tubaist.

Chaidh fios a chur air na seirbheisean èiginn mu 2:30f.

Chaidh an togail far na beinne le heileacoptair, 's a thoirt a dh'Ospadal a' Bhelford anns a' Ghearasdan, far an do bhàsaich an duine.

Thathas a' tuigsinn nach eil am fear eile air a leòn a chum a bhàis.

Thuirt na Poilis gu bheil an cuid smuaintean le teaghlach an duine a bhàsaich, agus thug iad taing do sgioba heileacoptair nam Maor-Cladaich agus Sgioba Teasairginn Bheanntan Loch Abair airson an cuideachaidh ann a bhith a' dèiligeadh ris a' chùis.