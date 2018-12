Image copyright Getty Images Image caption Thàinig e am bàrr Dihaoine gun robh HIE air aonta a ruighinn le luchd-rianachd airson na goireasan aig a' Chàrn Ghorm, agus an luchd-obrach a ghabhail os làimh.

Tha uallach ga chur air Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean innse dè chosg iad gus na goireasan aig a' Chàrn Ghorm a ghabhail os làimh.

Tha am BPA Làbarach Gàidhealach Rhoda Ghrannd ag ràdh gu bheil feum air soilleireachadh sa chùis.

Thàinig e am bàrr Dihaoine gun robh HIE air aonta a ruighinn le luchd-rianachd airson na goireasan aig a' Chàrn Ghorm, agus an luchd-obrach a ghabhail os làimh.

'S ann le HIE a tha na goireasan, ach bha iad gan ruith le companaidh a chaidh ann an rianachd air a' mhìos seo chaidh.

Thuirt Rhoda Ghrannd gum bu chòir soilleireachadh a bhith ann air na chosg seo.

Thuirt i cuideachd, ma bha taic phoblach ann roimhe do chompanaidh phrìobhaidich, gum bu chòir an aon chothrom le taic a bhith ann 'son na coimhearsnachd, ma 's e is gum bi iadsan airson na goireasan a ruith.

Tha i ag ràdh cuideachd gum feumadh cinnt a bhith ann mu shuidheachadh loidhne-rèile na beinne, a tha an-dràsta dùinte, mus rachadh a' choimhearsnachd an sàs.