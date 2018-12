Feumar lùghdachadh a dhèanamh air na tha de naidhtreat ga chleachdadh ann an roinn àiteachais na h-Alba.

Sin a rèir Ionad Eag-eòlais agus Haidreòlais na dùthcha, agus rannsachadh anns an Danmhairc a' sealltainn gu bheil an cunnart bho aillse a' chaolain ag èirigh 15% ma gheibh fiù 's rud beag naidhtreat a-steach gu siostam an uisge.