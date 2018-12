Sreapadairean "fortanach a bhith beò"

Image copyright Cairngorm MRT Image caption B' fheudar do bhuill bho Sgioba Teasairginn Bheanntan a' Mhonaidh Ruaidh coiseachd suas chun an dithis san dorchadas.

Tha dithis shreapadairean a chaidh air chall ann am fìor dhroch shìde ann am Beanntan a' Mhonaidh Ruaidh air leth "fortanach a bhith beò".

Sin a rèir cheannard sgioba teasairgainn nam beann a rinn cobhair air an dithis tron oidhche Diluain.

Bha an dithis - fireannach agus boireannach, air a bhith a' sreap ann an Coire an t-Sneachda nuair a dh'fhàs an aimsir fiadhaich agus chaidh iad air chall.

Chuir iad fios air na seirbheisean èiginn ach bha an t-sìde cho dona 's nach b' urrainn do heileacoptair nam Maor-Cladaich cuideachadh a thoirt dhaibh.

Dorchadas

B' fheudar do bhuill bho Sgioba Teasairginn Bheanntan a' Mhonaidh Ruaidh coiseachd suas thuca san dorchadas.

Thug e sia uairean de thìde dhan luchd-teasairginn an dithis a ruighinn.

Thuirt Ceannard Sgioba Teasairginn Bheanntan a' Mhonaidh Ruaidh, Willie MacAnndrais, gun robh a' ghaoth garbh aig an àm, le oiteagan gaoithe suas ri 80 m.s.u.

"Mus do thòisich an dithis air an t-slighe sreap, dh'fhàg iad na bagaichean-droma aca aig bonn nan creagan 'son gluasad nas luaithe.

"Agus nuair a ràinig iad mullach nan creagan mhothaich iad nach robh mapa aca, agus nach robh uidheamachd aca leis gun do dh'fhàg iad a h-uile sian air bonn na slighe". thuirt e.

Chaidh an dithis air chall a' feuchainn ri faighinn far na beinne às aonais mhapa.

Droch staid

Chuir na sreapadairean fios air na seirbheisean èiginn agus nuair a fhuair buill bho Sgioba Teasairginn Bheanntan a' Mhonaidh Ruaidh lorg orra, bha am boireannach na h-adhbhar iomgain dhaibh.

"Bha an nighean gu sònraichte ann an droch staid", thuirt ceannard na sgioba.

"Bha i gu math beag, cha robh na bha sin de ghoireasan aice, nighean gu math tana a bh' innte.

"Bha iad gu math, gu math fortanach, cha bhiodh iad air a bhith a' faighinn tron oidhche."