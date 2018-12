Rabhadh mu ghearradh 20% air LFASS

Ma thig gearraidhean ris a bheil dùil cha bhi roghainn aig croitearan agus tuathanaich sna sgìrean iomallach ach faighinn cuidhteas an stoc.

Sin an rabhadh bho Aonadh nan Tuathanach, agus dearbhadh ann an dreach-bhuidseat Riaghaltas na h-Alba an t-seachdain seo chaidh gun tèid 20% a ghearradh far taic LFASS (Sgeama Taice nan Sgìrean Neo-Thorrach) an ath-bhliadhna.

Tha dragh ann gum bi gearradh eile, 80%, ann an 2020 le mì-chinnt mhòr ann mu na thig an dèidh sin.

Tha Riaghaltas na h-Alba a' feuchainn, aig ìre Eòrpaich, ris na gearraidhean sin a sheachnadh.

Beò-shlàinte

"Mura biodh LFASS ann bhiodh e doirbh beò-shlàint a dhèanamh," thuirt Angus Anderson ag obair do Cholaiste an Àiteachais anns an Eilean Sgitheanach.

"'S e gearradh mòr a th' ann. Tòrr dhaoine, bidh e cus dhaibh. Feumaidh iad gearradh sìos no dìreach stad.

"Gu h-àraid feadhainn a tha a' ceannach a-steach tòrr biadhaidh.

"Tha fhios agam gu bheil daoine air a bhith a' cantail 'feumaidh mi sgur dheth seo', 's tha iad a' cantail sin airson bliadhnaichean.

"Ach nan gearradh iad an LFASS sìos gu na tha iad a' bruidhinn air, 's e dìreach, mar a chanas iad sa Bheurla, "game changer" a bhiodh ann.

"Gearraidh daoine sìos an toiseach.

Iomallach

"Mar a tha an LFASS, feumaidh tu uimhir de stoc a bhith agad airson na talmhainn.

"Agus mura h-eil an LFASS gu bhith ga phàigheadh a-mach, cha chùm daonie an stoc a dh'fheumas iad.

"Cha bhi an talamh air a chur gu feum.

"'S dòcha beagan bheathaichean a' feurach air, ach glè bheag.

"Nam bheachd fhèin, tha cus de dh'Alba a' faighinn LFASS.

"Tha a' chuid mhòr de dh'Alba a' faighinn LFASS, agus tha còir aige a bhith dha na h-àiteachan iomallach mar a tha sinne," thuirt e.