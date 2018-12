Hamish aig bliadhna de dh'aois

Image copyright RZSS Image caption Tha Hamish a' fuireach ann an crò còmhla ri a mhàthair Victoria.

Tha a' chiad chuilean mhathain bhàin a rugadh anns an Rìoghachd Aonaichte ann an 25 bliadhna, a-niste bliadhna de dh'aois.

Tha Hamish a' fuireach ann an crò còmhla ri a mhàthair Victoria aig Pàirce Fiadh-Bheatha na Gàidhealtachd ann an Ceann na Creige, faisg air an Aghaidh Mhòir.

Chomharraich luchd-obrach na pàirce an cola-breith aie le bhith a' toirt dha phreusantan reothta ann am blocaichean deighe, agus biadh am falach ann am bocsaichean cairt-bhùird.

Image copyright RZSS Image caption Tha Hamish a-niste bliadhna de dh'aois.

'S ann an sgìre eile den phàirc a tha athair Hamish, Arktos, ga chumail, còmhla ri mathan bàn fireann eile, air a bheil Walker.

Mus do rugadh Hamish, b' iad cuileanan mathain bhàna a rugadh aig Flamingo Land ann an Siorrachd Iorc air an 8mh là den Dùbhlachd 1992, an fheadhainn mu dheireadh a rugadh ann am Breatainn.

Image copyright RZSS Image caption Rugadh Hamish aig Pàirce Fiadh-Bheatha na Gàidhealtachd san Dùbhlachd 2017.

Cha robh cothrom aig a' phoball air Hamish fhaicinn fad mhìosan an dèidh dha a bhith air a bhreith, agus e ga chumail ann an crò dùinte còmhla ri a mhàthair Victoria.

Rinneadh seo gus cho beag streas 's a ghabhadh a thoirt do Victoria fhad 's a bha i trom, agus an dèidh dhi an cuilean a bhreith.

Rinn na mìltean mòra dhaoine air a' phàirce an dèidh don chrò a bhith air fhosgladh a-rithist, 's iad an dòchas Hamish fhaicinn.

Image copyright RZSS

Chomharraich a' phàirce 200,000 duine a bhith a' tadhal orra ann an 2018 na bu thràithe den mhìos seo -an àireamh a b' àirde riamh.

Ach tha cuid de bhuidhnean chòraichean ainmhidhean a' cur an aghaidh a' phrògraim bhriodaidh a tha a' phàirce a' cur an sàs, 's iad ag ràdh nach gabh suidheachadh nàdarra nam mathan bàna ath-chruthachadh ann an ceidse.

Chaidh ainm Hamish a thaghadh le bhòt phoblaich.

Chaidh còrr air 36,000 bhòt a chaitheamh, le còrr air 21,700 airson Hamish. B' iad na roghainnean eile Poulsen, MacKinnon agus Artor.

Image copyright RZSS Image caption Hamish as t-Samhradh am-bliadhna

B' e eòlaiche ainmeil air dol-a-mach mhathan a bh' ann an Else Poulsen, agus 's e MacFhionnghain a th' air cuideigin a tha a' cur taic mhòir ris a' phàirc.

Thuirt luchd-obrach gur e ainm Cruinneach a bh' ann an Artor, a tha ceangailte ri mathain, a thuilleadh air a bhith coltach ri ainm athair Hamish, Arktos, a tha a' ciallachadh "mathan" ann an Grèigis.

Thuirt iad gur e "ainm làidir Albannach" a bh' ann an Hamish, a bha a' còrdadh ris an luchd-obrach.

Image copyright RZSS/Siân Addison Image caption Thadhail na mìltean mòra dhaoine a' phàirc airson sealladh fhaighinn air Hamish.

"'S e bliadhna do-chreidsinneach a th' air a bhith ann, agus tha sinn uile cho toilichte a bhith a' comharrachadh a' chiad chola-breith aig Hamish," thuirt àrd-chìobair nam feòil-itheadairean aig a' phàirc, Una Richardson.

"Tha sinn an dòchas gu bheil an là a' còrdadh ri Hamish cho mòr 's a tha e a' còrdadh rinne, agus tha sinn air ceic sònraichte a dhèanamh dha de dheigh, agus thug sinn preusantan dha làn den bhiadh as fheàrr leis.

"Tha an donas beag againn air fàs gu mòr bho ghabh e a chiad cheumanan air a' bhlàr a-muigh anns a' Mhàrt, ach tha pìos aige ri dhol fhathast mus ruig e meud slàn mhathain bhàin - mu 800 cileagram," thuirt i.