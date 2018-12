Càrn Rìoghaine

Tha na seirbheisean èiginn a' dèiligeadh ri tachartas air bàt'-aiseig aig Càrn Rìoghaine. Tha Poilis, carbadan-eiridinn agus an t-seirbheis smàlaidh an làthair an dèidh dha na h-uimhir de làraidhean a bh' air an t-soitheach aig P&O car a chur leis cho garbh 's a bha a' mhuir. Bha am bàta air aiseag eadar Latharna ann an Èirinn a Tuath agus Càrn Rìoghaine. Thuirt na Poilis nach deach, cho fad 's is aithne dhaibh, duine a ghoirteachadh.

Droch Shìde

Tha bàta-bathair mòr Ruiseannach air a' chladach anns a' Chòrn. Tharraing an soitheach a h-acair ann am muir mhòir agus chaidh i air tìr faisg air Falmouth.

'S tha an droch shìde a' toirt buaidh gu ìre air choireigin air cha mhòr a h-uile seirbheis aiseig air a' chosta an iar.

Brexit

Tha an Caibineat a' coinneachadh a bhruidhinn air an ullachadh airson Bhrexit gun aonta. Tha na h-àrd-mhinistearan a' deasbad phlanaichean an Riaghaltais an dèidh do Theresa May innse do Thaigh nan Cumantan gum bi meadhan na h-ath-mhìos ann mus bi bhòt ann air aonta a' Bhrexit aice.

Riadh Overdraft

Tha planaichean gam foillseachadh an-diugh airson stad a chur air bancaichean a tha a' cur rèidh mhòir air luchd-cleachdaidh a thèid gu overdraft gun chead. Tha an FCA, (Ùghdarras Modh an Ionmhais) ag iarraidh siostam le riadh sìmplidh a chur an àite nan cosgaisean mòra sin.

Margaidh a' Chumhachd

Bidh smachd às ùr air prìsean ann am margaidh a' chumhachd. Bho 2021 thèid casg air an airgead a dh'fhaodas companaidhean air a' Ghriod Nàiseanta, agus air lìonraidhean eile, a thoirt air ais do luchd nan earrainnean. Agus tha an riaghladair, Ofgem, a' moladh dhòighean air am faigh luchd-cleachdaidh buannachd à teicneòlas ùr mar chàraichean dealain agus cumhachd ath-nuadhachail.

Beinn Nibheis

Dh'ainmich poilis an duine a chaill a bheatha an dèidh dha tuiteam air Beinn Nibheis Là na Sàbaid. Bhuineadh Pàdraig Boothroyd, a bha 21, do thaobh siar Shiorrachd Iorc. Chaidh a thogail le heileacoptair far na beinne, ach chaochail e ann an ospadal a' Bhelford anns a' Ghearasdan.

LFASS

Thàinig rabhadh às ùr bho Aonadh nan Tuathanach nach bi roghainn aig iomadh tuathanach is croitear ach an stoc a chur bhuapa nuair a thig gearraidhean ris a bheil dùil. Bha dearbhadh ann an dreach-bhuidseat Riaghaltas na h-Alba an t-seachdain seo chaidh air 20% de ghearradh far taic LFASS nan sgìrean iomallach an ath-bhliadhna. Tha dragh ann gum bi gearradh eile, 80% ann an 2020, le mì-chinnt mhòr dè thig an dèidh sin. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' feuchainn aig ìre Eòrpaich ris na gearraidhean a tha sin a sheachnadh.

Foghlam Tro Mheadhan na Gàidhlig

Tha leasachadh mòr a dhìth air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig anns an àrd-sgoil a rèir ball de Chomann nam Pàrant aig Àrd-Sgoil Phort Rìgh. Tha dùil an ceann bliadhna no dhà gum bi dàrna leth de sgoilearan na h-àrd-sgoile san Eilean Sgitheanach a' tighinn bho fhoghlam Ghàidhlig sa bhun-sgoil, ach tha Art MacCarmaig ag ràdh gu bheil gainnead thidsearan a' cur ri trioblaid aig ceann shuas na h-àrd-sgoile far nach fhaigh clann na cuspairean a dh'iarradh iad.