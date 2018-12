Feumaidh foghlam Gàidhlig Phort Rìgh leasachadh mòr

Image caption Chaidh Bun-sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh fhosgladh am bliadhna às dèidh strì mhòr air a son.

Tha gainnead thidsearan a' fàgail nach eil cuspairean ri fhaotainn sa Ghàidhlig bho thoiseach gu deireadh na sgoile ann am Port Rìgh.

Às dèidh strì mhòr air a son, dh'fhosgail bun-sgoil Ghàidhlig fa-leth sa bhaile as t-Earrach 2018.

Tha dùil an ceann bliadhna neo dhà eile gum bi an dàrna leth de sgoilearan Àrd-sgoil Phort Rìgh air am foghlam tràth fhaighinn innte.

Ach tha draghan air pàrantan gun caill a' chlann na sgilean cainnt aca agus misneachd sa chànan air sgàth 's nach eil gu leòr a chuspairean gan teagasg sa Ghàidhlig gu àrd-ìre.

'S e Art MacCarmaig fear dhen fheadhainn as motha a rinn iomairt airson sgoil Ghàidhlig.

Tha e dhen bheachd nach eil an aon leasachadh air tighinn air foghlam aig ìre na h-àrd-sgoile às dèidh còrr agus 30 bliadhna de dh'fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig sna bun-sgoiltean.

"Ann an àite mar Phort Rìgh, ged a tha iad a' faighinn 8 cuspairean tro mheadhan na Gàidhlig anns a' chiad dà bhliadhna agus beagan a bharrachd san treas bliadhna na b'àbhaist dhaibh a bhith a' faighinn, fhathast nuair a thèid iad a-staigh dhan cheathramh bliadhna chan eil an aon taghadh idir aca sa cheathramh bliadhna," thuirt e.

Tha Comann nam Pàrant air plana leasachaidh a sgrìobhadh agus a thoirt dhan sgoil feuch am faigh iad leudachadh air na cuspairean a tha iad a' tabhann.

"Tha mise a' smaoineachadh a-nise leis gu bheil a' bhun-sgoil Ghàidhlig againn an seo gu bheil dùil aig pàrantan gum bi e comasach dhaibh an clann a chur tro fhoghlam na Gàidhlig bho thoiseach gu deireadh na sgoile agus chan ann mar sin a tha e an-dràsta," thuirt Mgr MacCarmaig.