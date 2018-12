Tha dealbhan cluiche Panto ri am faicinn air feadh na dùthcha an dràsta, agus feasgar an diugh ghabh na cleasaichean òga aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu chun an àrd-ùrlar leis am panto bhliadhnal acasan.

Fhuair iad cùl-taic bho'n Lòchran - buidhean leasachaidh na Gàidhlig ann a' Glaschu - le a bhith a' cur an dealbh-chluich ri chèile, agus chaidh am fear-naidheachd againn, Calum MacAmhlaidh, a choimhead orra.