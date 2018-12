"Dùbhlan" a thaobh dheuchainnean àrd-ìre tron Ghàidhlig

Cha do shuidh fiù 's aon sgoilear air Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan deuchainn aig àrd-ìre tro mheadhan na Gàidhlig air cuspair sam bith ach cuspair na Gàidhlig fhèin.

Sin ged a bha ceithir cuspairean eile a b' urrainn dhaibh a shuidhe.

Gu dearbha, a bharrachd air Gàidhlig mar chuspair, 's e matamataig aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu an aon chuspair eile a chaidh a shuidhe tro mheadhan a' chànain ann an Alba.

"Tha mi a' tuigsinn carson a tha iomagain a' fàs timcheall air sin, agus tha e dùbhlanach dhuinn gu seachd-àraid aig an ìre as àirde anns na h-àrd-sgoiltean againn," thuirt cathraiche comataidh ionnsachaidh Bhòrd na Gàidhlig, Jim Whannel.

Adhbharan Toinnte

"Tha fianais againn. Tha sinn a' faicinn gu bheil cuspairean tro mheadhan na Gàidhlig a' tachairt anns an Fhoghlam Fharsainn Choitcheann, 's e sin bliadhna 1 gu bliadhna 3 sna h-àrd-sgoiltean.

"Ach chan eil sinn a' faicinn gu bheil sin a' leantainn às dèidh sin.

"Mar sin dheth tha dleastanas againn uile aig Bòrd na Gàidhlig, sna h-ùghdarrasan ionadail, agus aig Foghlam Alba cuideachd, gu bhith ag obair air seo agus gu bhith a' cur air dòigh ro-innleachd gus a bhith cinnteach gun bheil sinn a' faicinn chùrsaichean a tha a' tachairt ann an Àrd-Sgoil 1-3, a' leantainn gu teisteanasan nàiseanta aig an ìre as àirde, aig Àrd-Sgoil 4-6.

"Tha adhbharan airson rudan leithid seo gu math toinnte.

"Tha sinn a' cur fàilte air an obair a tha Comann nam Pàrant ann am Port Rìgh a' dèanamh a thaobh seo, gus a bhith cinnteach gu bheil sinn a' faicinn adhartais a thaobh seo.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil sinn feumach air diofar rudan.

"Tha sinn feumach air ro-innleachdan aig ìre ùghdarrasan ionadail.

"Agus aig ìre na sgoile cuideachd, gus a bhith cinnteach gu bheil sinn a' faicinn stiùireadh bho sgoiltean, gu bheil càilleachd nan cùrsaichean ceart, agus gu bheil fiosrachadh airson sgoilearan a thaobh cho feumail 's a bhios teisteanasan sa Ghàidhlig.

"Tha sinn feumach air ro-innleachd a tha a' gabhail a-steach Foghlam Alba mar eisimpleir - nuair a tha iadsan a' dèanamh sgrùdaidhean, gu bheil iad a' faighinn a-mach carson a tha sin èifreachdach, carson a tha sinn a' faicinn soirbheachais, agus a' sgaoileadh seo mar dheagh chleachdadh gu nàiseanta.

Soirbheachas

"Tha stiùireadh ùraichte bho Fhoghlam Alba a-nis ait an làraich-lìn aca, comhairle airson nan sgoiltean.

"Agus tha iadsan a' bruidhinn mu dheidhinn cheanglaichean gu math dlùth eadar Àrd-Sgoil 3 agus Àrd-Sgoil 4, 's tha iad ag ràdh gum bu chòir do dh'àrd-sgoiltean planadh airson daione òga àrdachadh gun strì.

"Agus mar sin dheth, ma dh'fhaoidte nach eil rudan dìreach ag obair cho math eadar Àrd-Sgoil 3 agus Àrd-Sgoil 4.

"Feumaidh sinn beachdachadh beagan a bharrachd mu dheidhinn seo gus a bhith cinnteach gu bheil sinn a' planadh airson adhartais, agus gu bheil ùghdarrasan ionadail, Bòrd na Gàidhlig, Foghlam Alba agus na h-àrd-sgoiltean iad fhèin, gu bheil sinn uile ag obair le chèile gus a bhith cinnteach gu bheil sinn ag ionnsachadh bho àiteachan far a bheil soirbheachas.

"Mar eisimpleir Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu far a bheil cùrsaichean ann am Matamataig gu math soirbheachail," thuirt e.