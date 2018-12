In-Imreachd

Thuirt Rùnaire na Dùthcha, Sajid Javid, nach eil targaid shònraichte sam bith aig an Riaghaltas airson in-imreachd a ghearradh an dèidh Bhrexit. Tha dreach-phlana an Riaghaltais ga fhoillseachadh an-diugh fo an tèid casg air gluasad le saorsa, agus siostam bhìosa, a stèidheachadh do dh'fheadhainn aig a bheil sgilean ciùird. Thuirt Mgr Javid gur e an amas in-imreachd a thoirt gu ìre ris an gabh dèiligeadh. Ach cha tuirt e guth air na deichean mhìltean a bh' ann am manifesto nan Tòraidhean.

Brexit

Tha còig de na buidhnean gnothachais as motha ag iarraidh air Buill-Phàrlamaid an dìcheall a dhèanamh gus nach fhàg Breatainn an t-Aonadh Eòrpach gun aonta. Tha Caidreachas a' Ghnothachais is Ghnìomhachais, Institiùt nan Stiùirichean, agus Caidreachas nan Gnìomhachasan Beaga, am measg na tha ag ràdh gu bheil e ro fhadalach do cheudan mhìltean chompanaidhean mar thà ullachadh ceart a dhèanamh airson Bhrexit gun aonta.

Iarraidh Theresa May an-diugh air Prìomh Mhinistearan na h-Alba agus na Cuimrigh taic a chur ri a plana airson Bhrexit. Tha am Prìomhaire gu bhith a' coinneachadh ri Nicola Sturgeon agus Mark Drakeford aig Sràid Dhowning feasgar. Tha an SNP a' feuchainn an-dràsta ri taic fhaighinn dhan mholadh cion-earbsa a thog iad an aghaidh Riaghaltas Theresa May.

An t-Iasgach

Thuirt ceannardan an iasgaich an Alba gu bheil an t-aonta a fhuair iad anns a' Bhruiseil an-raoir cho math 's a bhiodh dùil aig an àm seo. 'S iad seo na còmhraidhean iasgaich mu dheireadh mus tig mar a tha dùil Brexit gu buil. Ged a tha cuota nas motha ann do chuid den iasg, tha nas lugha ann airson seòrsaichean eile. Thuirt Caidreachas Iasgairean na h-Alba gu bheil dearbhadh an sin gum bi an gnìomhachas an Alba gu math nas fheàrr dheth an dèidh Bhrexit nuair a dh'fhàgas an Rìoghachd Aonaichte Poileasaidh Coitcheann an Iasgaich.

Ionmhas Chomhairle na Gàidhealtachd

Leig Comhairle na Gàidhealtachd fhaicinn gu bheil suidheachadh an ionmhais aca nas miosa na bha dùil. A bharrachd air na chuir iad romhpa mar thà, feumaidh iad £10m eile a chùmhnadh, 's iad a' faighinn nas lugha na bha iad a' sùileachadh bho Riaghaltas na h-Alba. Dh'fhàgadh sin buidseat an ùghdarrais mu £30m gann eadar 2019 agus 2020.

NHS na Gàidhealtachd

Tha e a' sìor fhaileachadh air NHS na Gàidhealtachd tighinn air targaidean nàiseanta airson na h-ùine a bhios euslaintich a' feitheamh. Tha Riaghaltas na h-Alba a' gealltainn gum faigh 95% de dh'fheadhainn air a bheil aillse sealltainn riutha taobh a-staigh 62 là. Chan eil NHS na Gàidhealtachd ag amas ge-tà, ach air 79%. Thuirt am Bòrd Slàinte gu bheil iad ag obair gu ruige fhigearan nas fheàrr an ath-bhliadhna.