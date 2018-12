Suidheachadh ionmhais ''nas miosa''

Tha suidheachadh ionmhais Chomhairle na Gàidhealtachd nas miosa na bha iad an dùil - agus dh'fhaodadh gum bi aca ri geàrraidhean a bharrachd a dhèanamh an ath-bhliadhna.

Bha iad an dùil gun tigeadh gearradh 1% san t-suim-airgid a tha iad a' faotainn bho Riaghaltas na h-Alba an ath-bhliadhna, ach ann an dreach-bhuidseat Riaghaltas na h-Alba, bhiodh £10m a bharrachd aca ri chùmhnadh.

Dh'fhàgadh sin toll de mu £30m sa bhuidseat ann an 2019/20.

Ach tha an Riaghaltas a' cantail gu bheil comhairlean a' faotainn airgid a bharrachd bhuapa an ath-bhliadhna.

Bhiodh beagan 's £500m aig a' Chomhairle ri chosg an ath-bhliadhna.

''Dòrainneach''

Dh'innis an Comh. Ailig Greumach gu bheil cùisean a' coimhead gu math doirbh dhan Chomhairle.

Thuirt e: ''thairis air na bliadhnaichean a chaidh seachad, tha comhairlean an-còmhnaidh a' cantail gu bheil cùisean a' coimhead gu math duilich, ach a' bhliadhna seo, mar a tha cùisean a' coimhead an-dràsta, tha cunnart ann gum bi gnothaichean gu math nas duilghe na bliadhnaichean ron seo.''

Uile gu lèir, tha an Riaghaltas a' cantail gum faigh an t-ùghdarras ionadail airgead a bharrachd, ach dh'innis Ailig Greumach gum bi aca ri cnap math den airgead a tha sin a chosg air pròiseactan sònraichte - mar eisimpleir, cùram cloinne.

Thuirt e mar sin gu bheil coltas ann gum bi nas lugha aca ri chosg bho là gu là air sgoiltean, rathaidean agus taigheadas.

Gearraidhean a bharrachd?

Tha e cus ro thràth a' cheist a tha sin a fhreagairt, a rèir na Comhairle.

Thuirt iad gu bheil an sgrùdadh air làn-buaidh a' bhuidseit a' leantail.

Ach thuirt Mgr Greumach gum bi aca ri gearradh air ais air seirbheisean - rud a dh'fhaodadh buaidh a thoirt air cosnaidhean.

Dh'innis e gu bheil iad air gearradh chosnaidhean an aghaidh toil an luchd-obrach a sheachnadh gu ìre bhig neo mhòir, ach gu bheil e cus ro thràth co-dhùnadh a ruighinn air sin an-dràsta.

Feumaidh Riaghaltas na h-Alba taic fhaighinn bho phàrtaidhean eile ge-tà, mar sin dh'fhaodadh gum bi deireadh an Fhaoillich ann mus bi fios cinnteach ann dè an t-suim airgid a gheibh Comhairle na Gàidhealtachd agus comhairlean eile an Alba.

Ach mar a thuirt Mgr Greumach ''ma 's e seo an suidheachadh aig toiseach a' ghnothaich, tha an suidheachadh aig deireadh a' ghnothaich gu bhith gu math duilich.''