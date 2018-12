Nas lugha ag innse mu dheidhinn an lotaichean

Image caption Ann an 2017, chaidh 19,211 billeag a sgaoileadh agus chaidh 11,960 a thilleadh dhan Choimisean.

Thuirt Coimisean na Croitearachd gu bheil nas lugha de dhaoine air na billeagan census aca a lìonadh.

An-uiridh, thàinig lùghdachadh 14% air an àireamh a chuir na billeagan a dh'ionnsaigh a' Choimisein.

Tha dleastanas laghail air croitearan agus daoine, aig a bheil sealbh air lot, seo a dhèanamh.

Ann an 2017, chaidh 19,211 billeag a sgaoileadh agus chaidh 11,960 a thilleadh dhan Choimisean.

7,000 billeag a dhìth

Thuirt Fear-Gairm na buidhne, Ruairidh MacConnich: ''dh'fhaodadh gu bheil iomadach adhbhar ann nach do lìon uimhir na billeagan a tha seo. Ach fiù 's mura h-eil fiosrachadh ùr ri chur dhan bhilleig, feumaidh daoine an ainm a chur ris agus a thilleadh dhan Choimisean.''

Feumaidh iad seo a dhèanamh ro dheireadh a' Mhàirt.

Thairis air a' bhliadhna a chaidh seachad, thuirt an Coimisean gun do chuir iad fios a dh'ionnsaigh 300 croitear nach robh iad a' coileanadh an dleastanais. Ach chaidh a' mhòr-chuid de na cùisean a tha sin a rèiteach, tha e coltach.