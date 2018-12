Dithis gan lorg leis na Poilis

Image caption Tha Poileas na h-Alba ag ràdh nach bu chòir a dhol faisg air na fir ma chì daoine iad.

Tha Poileas na h-Alba an tòir air dithis fhear an co-cheangal ri cùis iomnaidh ann an Inbhir Nis.

Cha chan iad dè thachair Là na Sàbaid sa chaidh ach tha iad airson bruidhinn ri dithis fhireannach mu dheidhinn.

'S iad Dòmhnall Stiùbhairt, 47, agus Dòmhnall Stiùbhairt 24, agus 's e Blocker am far-ainm a th' orra le chèile.

Tha an dithis aca geal.

Tha am fear as sine mu 5'11" de dh'àirde le falt bàn, goirid.

Tha Kelly sgrìobhte air a ghàirdean dheas agus tha tatùdhan eile aige de chridhe agus ìomhaigh den diabhal.

Tha am fear as òige tana le falt ruadh agus le làraichean psoriasis air aodann.

Tha an dithis a' fuireach tòrr den ùine air a' Ghàidhealtachd agus ann am Moireibh ach thathar den bheachd gum bi iad a' siubhal tric gu ceàrnaidhean eile de dh'Alba agus den Rìoghachd Aonaichte.

Tha Poileas Alba a' toirt rabhaidh do dhaoine gun a dhol faisg orra ach fios a chur thuca ma chì iad iad.