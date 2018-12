Iomairt an aghaidh cosgaisean lìbhrigidh "a' soirbheachadh"

Image copyright Getty Images

Tha dòchas ann gur e seo an Nollaig mu dheireadh a bhios muinntir na Gàidhealtachd is nan Eilean a' pàigheadh chosgaisean lìbhrigidh mòra.

Tha am BPA Ridseard Lochhead ag ràdh gu bheil iomairtean an aghaidh nan cosgaisean a' soirbheachadh.

Thairis air na bliadhnaichean tha cosgaisean lìbhrigidh àrda chun na Gàidhealtachd air a bhith na chuspair connspaideach dha-rìribh.

A rèir ionad fiosrachaidh Pàrlamaid na h-Alba, tha daoine air feadh na h-Alba, a tha a' ceannach air-loidhne, a' cosg £12m a bharrachd uile gu lèir air cosgaisean lìbhrigidh thairis air àm na Nollaige an taca ris a' chòrr den rìoghachd.

Tha am Ball Pàrlamaid airson Moireibh, Ridseard Lochhead, am measg na tha air a bhith a' cur an aghaidh nan cosgaisean seo.

Thuirt Mgr Lochhead gu bheil e coltach gu bheil feadhainn aig àrd-ìre ag èisteachd às dèidh iomadh iomairt an aghaidh nan cosgaisean.

Tha e dòchasach gun tig atharrachaidhean anns na mìosan ri thighinn is gum bi cosgaisean lìbhrigidh nas cothromaiche air an stèidheachadh ro àm na Nollaig an ath bhliadhna.