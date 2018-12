Gatwick

Tha poilis a' rannsachadh cò dha a bhuineas drònaichean a tha a' dèanamh troimhe-chèile mhòir aig Port-Adhair Ghatwick. Thuirt na Poilis gur ann a dh'aona-ghnothaich a bha cuideigin a' cur maill air seirbheisean le bhith ag itealaich nan drònaichean os cionn an raoin-laighe, ach nach eil coltas sam bith ann gur e ceannairc a th' ann. Tha raon-laighe Ghatwick fhathast dùinte, agus tha sin a' toirt na h-uimhir de bhuaidh cuideachd air puirt-adhair eile.

Brexit

Thuirt ceannard Thaigh nan Cumantan, Andrea Leadsom, nach e referendum eile air Brexit a tha a dhìth, agus i a' freagairt beachd ball-caibineit, Amber Rudd. Thuirt Ms Rudd, Rùnaire na h-Obrach 's nam Peinnsean, gu poblach an-raoir, gur dòcha gur e an dàrna bhòt an t-slighe air adhart mura bi aonta sa Phàrlamaid, ged a rinn i follaiseach cuideachd nach eil i fhèin ag iarraidh sin.

Carlos Ghosn

Dhiùlt cùirt ann an Iapan tagradh airson Carlos Ghosn, a bha na chathraiche air Nissan, a chumail anns a' phrìosan. Chaill Mgr Ghosn a dhreuchd fo chasaid gun robh e ri foill - rud a tha esan a' dol às àicheadh. Tha an co-dhùnadh ann an Tokyo a' ciallachadh gum faodadh Mgr Ghosn saorsa fhaighinn air urras.

Stagecoach

Tha a' chompanaidh Albannach Stagecoach a' tarraing a-mach às na Stàitean Aonaichte. Tha a' chompanaidh, a tha stèidhichte ann am Peairt, air a bhith a' ruith sheirbheisean bus anns na Stàitean bho chionn 20 bliadhna. Ach tha iad air a bhith a' fulang o chionn ghoirid le farpais anns a' mhargaidh. Reic iad an gnìomhachas ann an ceann a tuath Aimeireaga air $272m ri companaidh mhòir ionmhais, agus bidh an obair a-niste stèidhichte air seirbheisean bus agus rèile ann am Breatainn.

Port Rìgh

Thuirt fear-labhairt do Riaghaltas na h-Alba gur e Comhairle na Gàidhealtachd as coireach mura bheil airgead bho aonta baile is roinneil Inbhir Nis a' ruigheachd air na sgìrean iomallach. Bha e a' bruidhinn an dèidh iarrtais airson airgid leasachaidh do Phort Rìgh, an dèidh cho-dhùnadh bho chionn ghoirid, ann an sgrùdadh a rinn Comhairle na Gàidhealtachd, gur e meadhan Phort Rìgh am meadhan baile as miosa a th' air a' Ghàidhealtachd.