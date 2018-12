Là a' chait-fhiadhaich seachad?

Fhuair sgrùdadh mòr gu bheil an cat-fiadhaich an Alba mar a bha e gu h-eachdraidheil a-niste cha mhòr air a dhol à bith.

Choimhead an luchd-rannsachaidh, aig Deuchainn-lann Wildgenes aig Sùth Dhùn Èideann, ri cha mhòr 300 cat - a' mhòr-chuid dhiubh air an aithneachadh mar chait-fhiadhaich.

Fhuair iad gun robh a h-uile cat dhiubh a bha a' tighinn beò gu nàdarra nam pàirt den aon mheasgachadh ghineachan 's a tha cait-taighe.

Thuirt prìomh ùghdar an rannsachaidh, an Dr Helen Senn, gur iad cros-chinich a th' anns a' mhòr-chuid dhiubh, agus nach fhada gus am bi an cat-fiadhaich mar a tha e air a bhith gu h-eachdraidheil air a dhol à bith.

An Ear-Mheadhanach

Tha mu 100 cat-fiadhaich aon-chineach a tha gan cumail ann an sùthaichean air feadh na Rìoghachd Aonaichte ge-tà, aig a bheil gineachan nas làidire.

'S ann an sin a tha dòchas an luchd-glèidhteachais.

A-muigh anns an nàdar ge-tà, 's e trioblaid shìmplidh a th' ann - tha na cait fhèin coma cò na cait eile leis am bi iad a' briodadh.

Rugadh dà phiseag fhiadhaich ann am prògram brìodaidh aig Tèarmann Aladail.

Tha an aon rud fìor mu chait-taighe.

'S fhada a tha luchd-glèidhteachais air an t-eadar-bhriodadh sin fhaicinn mar chunnart don chat-fhiadhaich.

"Ged a tha 's dòcha beagan chat a-muigh an sin aig a bheil gineachan a dh'aithnicheamaid nas làidire, 's e cros-chinich a th' anns a' mhòr-chuid aca," thuirt an Dr Senn.

"Agus ged a lorgamaid am beagan chat sin, chan fheum thu ach coimhead aon ghinealach air adhart mus faighnich thu "cò leis a bheil na cait seo a' dol a bhriodadh?"

"Mar sin dheth, saoilidh mi gum faodar a ràdh gu bheil là a' chait-fhiadhaich mar a bha, seachad, no gu bhith seachad," thuirt i.

'S e an duilgheadas a th' ann, a rèir an luchd-glèidhteachais, gur e gineachan an Ear-Mheadhanaich a th' ann an an cait-taighe, fhad 's a tha gineachan Eòrpach aig na cait-fhiadhaich.

"Tha e gu math coltach nach bi am measgachadh seo math dha na cait-fhiadaich," thuirt an Dr Senn.

"'S e beathach a tha seo a tha an aghaidh na creige.

Ath-shaoradh

"Tha aige ri tighinn beò ann an àrainneachd agus aimsir a tha gu math dùbhlanach, agus bhiodh e coltach nach dèanadh e feum dhaibh a bhith a' cros-bhriodadh le cait aig a bheil dualchas anns an Ear-Mheadhanach agus ceann a tuath Afraga, a tha gu math nas blàithe," thuirt i.

Tha Buidheann Ghnìomh nan Cat-Fiadhaich (SWA) ge-tà, ag amas air cumail orra leis na h-oidhirpean glèidhteachais aca.

Am measg nan sgeamaichean a th' aca an-dràsta a tha ag amas air stad a chur air a' chros-bhriodadh, tha poileasaidh a bhith a' glacadh, a' spò, a' toirt bannachdaich dha, agus a' saoradh chat-taighe ann an sgìrean far a bheil cait-fhiadhaich a' tighinn beò gu nàdarra.

Bidh iad cuideachd a cumail sùil air cait-fhiadhaich le bhith a' cleachdach ribichean-chamara agus eile, 's iad ag amas air cait bheò a ghlacadh aig a bheil deagh DNA.

Tha iad cuideachd an dòchas gun gabh DNA bhon 100 cat-fiadhaich ann an sùthaichean aig a bheil gineachan nas làidire, a chur air ais am measg an fheadhainn a tha beò air an cinn fhèin.

"Saoilidh mi gu bheil e cudromach dha-rìribh gun cuir sin dìon air a' bheagan chat a th' air fhàgail a ghabhas aitheachadh mar chait-fhiadhaich, agus gun ionnsaich sinn nas urrainn dhuinn bhuapa," thuirt an Dr Senn.

"Ach feumaidh sinn tòiseachadh a bheachdachadh air "poileasaidh àrachais".

"Tha sinn air a bhith ag obair leis na cait a tha a' briodadh ann an sùthaichean, a' feuchainn ri iomadachd an DNA aca a leudachadh, agus an toirt gu ìre far an gabhadh 's dòcha an saoradh a-rithist gu bhith a' tighinn beò gu nàdarra."