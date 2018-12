Càin is casg dràibhidh 'son tubaist rathaid mharbhtach

Image copyright Google Image caption Thachair an tubaist air an A9 san Ògmhìos am bliadhna

Chaidh càin de £1,000 agus casg dràibhidh fad bliadhna a chur air tuathanach às dèidh dha tubaist rathaid mharbhtach air an A9 ann an Siorrachd Rois adhbhrachadh.

Chuala Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis gun tug Ridseard Harrington, 70, aire far an rathaid 's e a' coimhead air cuideigin a bha a' togail dhealbhan faisg air Foghlais.

Ann am prioba na sùla bhuail càr Mhgr Harringtonn ann an cùl a' chàir aig Mairead NicBheithe, à Alanais, agus an uairsin chaidh an càr aicese tarsainn an rathaid a-steach gu na càrbadan a bha a' dol gu deas air A9.

Bhuail i ann an càr Citreon Picasso le boireannach a bha trom aig a' chuibhle agus dithis chloinne aice am broinn a' chàir.

Bhàsaich a' BhPh NicBheithe, agus chaidh triùir eile a ghoirteachadh.

Dràibheadh gun chùram

Dh'aidich Richard Harrington casaid gun do dh'adhbhraich e bàs le bhith a' dràibheadh gun chùram.

Thuirt an Siorraidh Gary Aitken gu bheil teaghlach a' BhPh NicBheithe ga h-ionndrainn gu mòr, agus gu feum Mgr Harrington an còrr de bheatha a chur seachad a' smaointinn air na rinn e.

"Faodaidh rudan mar seo tachairt nuair a tha thu call d' aire, agus feumar cuimhneachadh gur e uidheamachd bhàsmhor a th'ann an càr'', thuirt an Siorraidh.