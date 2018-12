Cùmhnant mòr Chiseoirn

Image caption Thuirt Sìm Ruiseal bho Phort Chiseòirn Eta gu bheil iad deiseil airson iomadh seòrsa phròiseict.

Tha Port Chiseoirn air a' chiad chùmhnant mhòr fhaighinn aca fhaighinn bho chaidh leasachadh a dhèanamh air a' ghàrradh-iarainn aca.

Anns a' bhliadhna ùr, thig fear de na clàran tollaidh as mòtha san t-saoghal - an Ocean Great White - thuca airson obair leasachaidh a dhèanamh oirre a mhaireas cho fada ri trì mìosan.

Bidh e an uairsin ga ghluasad dhan Chuan a Tuath far am bi e ri obair tollaidh.

Bha Ciseorn uair a' togail chlàran-ola airson obair sa Chuan a Tuath.

Fhuair còrr air 3,000 neach cosnadh aig an làraich ann an 1977 is Clàr Ninian ga thogail ann - clàr anns an robh cuideam de chòrr air 600,000 tunna.

Bha an làrach trang a-rithist sna 1990an agus pìosan de Dhrochaid an Eilein Sgitheanaich gan togail ann.

'S e glè bheag de dh'obair a tha air a bhith ann bhon uairsin ge-tà.

Doimhneachd

Thuirt Sìm Ruiseal bho Phort Chiseiirn Earranta gu bheil iad deiseil airson iomadh seòrsa phròiseict.

Dh'innis e gu bheil iad air iomadach là a chur seachad gus cùmhnant den t-seòrsa seo fhaighinn.

Chuir e ris a sin agus e a' canail: ''Tha mi smaoineachadh gur e fear de na h-adhbharan a fhuair sinn an cùmhnant a tha seo, ach cho domhainn sa tha Loch Ciseorn - eadar 60m agus 70m.

"Tha glè bheag de ghàrraidhean-iarainn an Alba anns a bheil doimhneachd den t-seòrsa sin agus a tha faisg air a' chladach.''

Dh'fhaodadh gum feum barrachd dhaoine fhastadh aig a' ghàrradh, ach chan do dh'innis Mgr Ruiseal cia mheud duine a bhiodh a dhìth.

Thuirt e gum bi luchd-obrach an cois a' chlàir-ola fhèin.

Ach a dh'aindeoin sin, bhiodh e an dòchas gum bi cothrom aig muinntir an àite agus companaidhean san sgìre cosnadh agus obair fhaotainn fhad' 's a tha an obair ga dèanamh.