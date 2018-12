Adhartas le ionad na h-Iolaire

Image caption Bidh seirbheisean cuimhneachaidh air Là na Bliadhn' Ùire airson 100 bliadhna bho thachair an tubaist a chomharrachadh

Tha buidheann-obrach a th' air cùl phlanaichean airson ionad a chur air dòigh mar chuimhneachan air tubaist na h-Iolaire air airgead gu leòr a thogail airson gluasad air adhart chun na h-ath-ìre.

Tha manaidsear pròiseict a-nis ga fhastadh airson cùis ghnothachais ullachadh airson an ionaid, a bhiodh stèidhichte aig cidhe a h-aon ann an Steòrnabhagh.

Thuirt Stiùbhart Greumach, a th' air cùlaibh a' phròiseict, gun robh buaidh mhaireannach aig an tubaist air gach roinn de bheatha agus cultar nan eilean, air an t-sluagh agus air an eaconomaidh, ach nach deach a chomharrachadh gu nàiseanta air neo gu h-eadar-nàiseanta mar bu chòir.

Tha seo am measg grunn phròiseactan a th' anns an amharc an-dràsta airson ceann-bliadhna na tubaiste na comharrachadh.