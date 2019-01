Boireannach air bàsachadh ann an tubaist-rathaid

Bhàsaich boireannach, 60, às dèidh tubaist-rathaid ann an Leòdhas.

Thachair an tubaist air rathad an A857 ann an Suaineabost an Nis aig mu 5:30f Diluain.

Thathas a' tuigsinn gun robh am boireannach a' coiseachd nuair a bhual carbad innte.

Cha deach dràibhear a' chàir a ghoirteachadh.

Tha rannsachadh a' leantainn aig làrach na tubaiste.