An Iolaire

Thathas an-diugh a' comharrachadh 100 bliadhna bho chaidh an Iolaire fodha, a' marbhadh 201 seòladair à Leòdhas is na Hearadh a bha a' tilleadh dhachaigh às dèidh a' Chogaidh Mhòir. Bhual an soitheach ann am Biastan Thuilm, faisg air beul Loch Steòrnabhaigh, tràth sa mhadainn Là na Bliadhna Ùire 1919. Thàinig 79 duine às beò. Chaidh seirbheis a chumail ann an Steòrnabhagh a-raoir ga chomharrachadh, agus chaidh faire a chumail aig làrach na tubaiste aig deich mionaidean gu dhà an-diugh sa mhadainn, an t-àm a bhual an Iolaire anns na creagan. Thèid seirbheis cuimhneachaidh a chumail aig Biastan Thuilm an-diugh, le seirbheis eile air bòrd an MV Loch Seaforth, faisg air an làraich cuideachd, far an tèid blàthan-fleasgain a chur. Bidh am Prionnsa Teàrlach agus Prìomh Mhinistear na h-Alba Nicola Sturgeon, an làthair ann an Steòrnabhagh.

Tubaist-rathaid

Tha boireannach, 60 bliadhna de dh'aois, air bàsachadh an dèidh tubaist-rathaid ann an Leòdhas. Thachair an tubaist air rathad an A857 ann an Suaineabost ann an Nis feasgar an-dè. Thathas a' tuigsinn gun robh am boireannach a' coiseachd dar a bhual carbad innte. Cha deach dràibhear a' chàir a ghoirteachadh. Tha na Poilis fhathast aig an làraich a' rannsachadh.

Sàthadh

Tha fireannach an grèim fo amharas gun do rinn e oidhirp air murt an dèidh do thriùir dhaoine a bhith air an sàthadh aig stèisean rèile Victoria ann am Manchester an-raoir. Tha fireannach agus boireannach a bha a' siubhal dhachaigh on cuid obrach a' faighinn cùraim san ospadal, ach thathas a' tuigsinn nach eil iad ann an cunnart am beatha. Chaidh oifigear poilis a chaidh a shàthadh cuideachd a shaoradh on ospadal tràth an-diugh sa mhadainn.

Cumhachd

Thàinig casg an sàs an-diugh air na 's urrainn do chompanaidhean chumhachd iarraidh de dh'airgead air luchd-cleachdaidh air taraifean coitcheann agus bunaiteach. Tha Riaghladair a' Chumhachd, Ofgem, a' tomhas gun tèid aig mu 11m de dhachannan air timcheall air £75 sa bhliadhna a chùmhnadh ri linn an atharrachaidh.

NASA

Tha NASA a' feitheamh ri fhaighinn a-mach co-dhiù chaidh aig a' phròb fànais New Horizons aca air sgèith gu soirbheachail seachad air a' chreig as fhaide bhon Chruinne Cè air an deach rannsachadh a dhèanamh riamh - creag air a bheil Ultima Thule, a tha mu cheithir billean mìle bhuainne. Tha dùil gun do thachair sin anns an earrann as fhaide a-muigh de dh'fhànais tràth an-diugh sa mhadainn.