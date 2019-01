Seirbheisean cuimhneachaidh na h-Iolaire

Image caption Chaidh cur ris a' charragh-chuimhne airson ceann-bliadhna na tubaiste a chomharrachadh

Chaidh seirbheisean a chumail aig muir agus air tìr Dimàirt airson 100 bliadhna bho thachair tubaist na h-Iolaire a chomharrachadh.

B' ann air Là na Bliadhn' Ùire ann an 1919 a chaidh an Iolaire às an rathad nuair a bhual i ann am Biastan Thuilm - nas lugha na mìle air falbh bho shàbhailteachd a' chalaidh.

Chaill 201 duine am beatha.

Bha am Prionnsa Teàrlach agus am Prìomh Mhinistear Nicola Sturgeon am measg na chruinnich aig seirbheis chuimhneachaidh ann an Tolm Dimàirt.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Seirbheis cuimhneachaidh na h-Iolaire

'S e am Fìor Urr. an Dtr Aonghas Moireasdan a bha os cionn na seirbheis, a chaidh a chraoladh beò air Radio nan Gàidheal.

Bha seirbheis eile air bòrd an MV Loch Seaforth faisg air far an deach an Iolaire a chall.

Bha clann-sgoile am measg na ghabh pàirt anns an t-seirbheis sin 's iad a' cur bhlàthan-fleasgain dhan mhuir mar chuimhneachan air na chaill am beatha.