Oidhche na Bliadhn' Ùire, bha dà shoitheach aig cidhe Chaol Loch Aillse gan lìonadh le eileanaich air an slighe dhachaigh às a' chogadh - an Shiela agus an Iolaire.

Ràinig an Shiela Steòrnabhagh.

Cha robh a' chuid mhòr de na bh' air bòrd an Iolaire a' dol a dh'fhaicinn an cagailtean fhèin a chaoidh tuilleadh.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris air na rinn freastal an oidhch' ud.