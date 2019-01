Chaidh call na h-Iolaire a chomharrachadh le geama iomain shònraichte ann an Steòrnabhagh.

Chluich Camanachd Leòdhais geama càirdeil an aghaidh sgioba Cheann Loch Seile airson togail air na ceangalaichean eachdraidheil a tha eadar an dà àite, leis gun do dh' fhàg an Iolaire Caol Loch Aillse agus i air a slighe a Steòrnabhagh.

Tha Anndra MacFhionghain ag aithris.