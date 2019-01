Chaidh cuirmean agus seirbheisean a chumail aig muir agus air tìr Dimàirt airson 100 bliadhna bho thachair tubaist na h-Iolaire a chomharrachadh.

B' ann air Là na Bliadhn' Ùire ann an 1919 a chaidh an Iolaire às an rathad nuair a bhual i ann am Biastan Thuilm - nas lugha na mìle air falbh bho shàbhailteachd a' chalaidh.

Chaill 201 duine am beatha.