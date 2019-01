"Bliadhna shònraichte" san amharc aig Caley Thistle

Image copyright SNS Image caption Tha Caley Thistle 25 bliadhna de dh'aois.

Dh'iarr cathraiche Chaley Thistle Inbhir Nis taic an luchd-leantainn ann a bhith a' comharrachadh 25 bliadhna bho chaidh an cluba a stèidheachadh.

Thuirt Graham Rae gur e "bliadhna shònraichte" a bhios ann an 2019 dha Caley Thistle Inbhir Nis.

Thàinig Caledonian is Thistle còmhla air ais ann an 1994.

Doirbh

Choinnich am bòrd-stiùiridh ùr 'son a' chiad uair sa Ghearran sa bhliadhna sin, is chluich an sgioba a' chiad gheama aca san Lùnastal.

Ged nach b' e pòsadh uile gu lèir furasta a bh' ann an toiseach, abair gu bheil Caledonian Thistle air cliù a chosnadh dhaibh fhèin bhon uairsin.

Dh'innis Mgr Rae gu bheil an cluba air buidheann air a bheil Comataidh ICT25 a stèidheachadh gus beachdan a thrusadh air mar bu chòir a' chlach-mhìle a chomharrachadh.

Image copyright SNS Image caption An tadhal bho Sheumas Vincent a thug Cupa na h-Alba a dh'Inbhir Nis sa Chèitean 2015.

Thuirt e gu bheil iad gu mòr airson beachdan an luchd-leantainn, sean is òg, a chluinntinn.

Tha ICT mar-thà air na h-uimhir de mholaidhean a chur air adhart iad fhèin.

Tha iad an dùil bàla mòr sònraichte (seadh, bàla mòr seach balla mòr) a bhith aca ann an Taigh-òsta Kingsmills sa Mhàrt.

Eachdraidh

Air a' phàirc, thathas an dùil geama sònraichte a chur air dòigh is Mgr Rae ag ràdh gu bheil iad ag obair còmhla ri manaidsear ICT, Iain Robasdan, gus sgioba "aig àrd-ìre" fhaighinn a chluicheadh an aghaidh Chaley Thistle.

Tha ICT cuideachd a' gealltainn am bàr spòrs aca a leasachadh is gnothaichean co-cheangailte ri eachdraidh a' chluba a thaisbeanadh ann.

Thèid leabhar ùr mun eachdraidh sin - Milestones and Memories le Ian Broadfoot - fhoillseachadh as t-Samhradh, is cuiridh ICT a-mach cuideachd lèine ùr gus an 25 bliadhna a chomharrachadh.

Image copyright SNS Image caption Clach-mhìle eile is ICT ann an Romania 'son gheama Eòrpaich an aghaidh Astra Giurgui as t-samhradh 2015.

Tha dùil aca fèis coimhearsnachd a bhith ann is tha iad ag obair le Comhairle na Gàidhealtachd feuch gum bi àite aca ann am meadhan a' bhaile gus ICT aig 25 a bhrosnachadh am measg an t-sluaigh.

Gheall an cluba cuideachd obrachadh le luchd-leantainn gus tachartas a chur air dòigh mu phrìomh ghaisgich Chaley Thistle.

Agus bidh tachartasan ann gu sònraichte stèidhichte air clachan-mìle tro eachdraidh ICT. Thuige seo, tha iad air sia dhiubh sin a thaghadh.

Dòchas

Ach ged a tha aire gu mòr air eachdraidh, tha cathraiche ICT ag ràdh cuideachd gu bheil sùil aca air an àm ri teachd.

Thuirt Mgr Rae gu bheil an cluba a' dèanamh barrachd is barrachd aig ìre na coimhearsnachd, is gu bheil iad dòchasach dha-rìribh mu na balaich a tha a' tighinn tro shiostam na h-òigridh.

Thuirt e cuideachd gu bheil sguad aig Iain Robasdan a tha comasach air tilleadh dhan Phrìomh Lìog.

'S e sin, tha fios, an dòigh as fheàrr a bhiodh ann ICT aig 25 a chomharrachadh.