Faraidhean Rèile

Chaidh càineadh làidir a dhèanamh air àrdachadh de 2.8% air faraidhean rèile ann an Alba anns an fharsainneachd. Thuirt aon bhuidhinn a tha a' riochdachadh luchd-cleachdaidh gu bheil an t-àrdachadh a' dèanamh dìmeas air luchd-siubhail a fhuair fìor dhroch sheirbheis an-uiridh. Tha an gnìomhachas ag argamaid gu bheil an t-airgead ga chosg a-rithist air an rèile.

An Danmhairg

Chaidh sianar dhaoine a mharbhadh agus 16 duine eile a ghoirteachadh ann an tubaist rèile anns an Danmhairg. Thachair an tubaist air drochaid eadar na h-eileanan Zeeland agus Funen. Bha an fheadhainn a chaidh a mharbhadh agus a ghoirteachadh air bòrd trèana luchd-siubhail a b' fheudar stad gu grad nuair a thuit pìos aodaich far trèana bathair air an rèile mu choinneimh.

Pòsadh an Aghaidh Toil

Tha e air tighinn am follais gu bheil an Riaghaltas ag iarraidh air boireannaich a th' ann am pòsaidhean an aghaidh an toil thall-thairis pàigheadh airson cobhair a dhèanamh orra. Bhruidhinn am pàipear-naidheachd an Times ri grunn bhoireannach a b' fheudar iasadan èiginn a ghabhail, agus chaidh innse dhaibh nach b' urrainn dhaibh ceadan-siubhail ùra fhaighinn gus an deadh na suimean a phàigheadh air ais. Thuirt Oifis nan Dùthchannan Cèine gu bheil dleastanas orra an t-airgead fhaighinn air ais. Ach thuirt am ball Tòraidheach Tom Tugendhat, a tha na chathraiche air Comataidh Chùisean nan Dùthchannan Cèine, nach bu chòir do Bhreatainn a bhith ag iarraidh airgid bhon fheadhainn as motha a tha feumach air dìon.

Toitean Dealain

Thuirt Seirbheis Phrìosan na h-Alba gu bheil iad air 7,500 toitean dealain a sgaoileadh do phrìosanaich bho chaidh smocadh a thoirmeasg annta as t-Samhain. Chosg am pròiseas còrr air £100,000. A' freagairt iarrtais fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh, thuirt Seirbheis nam Prìosan gu bheil dùil aca gun cosg an sgeama £150,000 aig a' cheann thall.

Scottish Power

Tha a' chompanaidh chumhachd Spàinnteach Iberdrola air na h-earrainnean aca ann an Scottish Power a reic. Chaidh na h-earrainnean a cheannach le buidheann Drax mar phàirt de dh'aonta luach £700m. Chaidh an naidheachd a chiad fhoillseachadh anns an Damhair nuair a dh'fhoillsich Scottish Power amas gluasad gu cumhachd ath-nuadhachail gu tur.