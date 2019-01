Mì-chinnt mu obair Bhràigh Bhearghdail

Image copyright Jim Bain/Geograph

Tha mì-chinnt ann mu dheidhinn cuin a thòisicheas obair gus an A9 a leasachadh aig Bràigh Bhearghdail.

Tha gearainean air a bhith ann tric is minig thar nam bliadhnaichean mun pìos seo den rathad ann an Gallaibh leis cho cas agus lùbach 's a tha e.

Chaidh tagraidhean iarraidh ann an 2017 airson obair-leasachaidh luach £9m a dhèanamh air an rathad.

Bha dùil gun tòisicheadh an obair ann an 2018 ach cha do thachair sin.

Ceist

Tha am BPA Gàidhealach Làbarach, Rhoda Ghrannd, air innse gu bheil i air ceist phàrlamaideach a chur air adhart mun chùis.

Thuirt i gu bheil geamhradh eile a' dol seachad is dràibhearan a' dèiligeadh ri "rathad cunnartach".

Thuirt i gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba ceann-là cinnteach a thoirt seachad 'son toiseach na h-obrach.

Dh'innis fear-labhairt bho Chòmhdail Alba gu bheil an fharpais tagraidh a-nise seachad is gu bheilear a' leantainn a' phròiseis oifigeil a thaobh an cùmhnant a thoirt seachad.

Thuirt e gu bheil dùil gun tòisich obair ann an 2019, ged nach deach ceann-là ainmeachadh.