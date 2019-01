Cupa MhicShimidh le Lòbhat a-rithist

Bhuannaich Lòbhat Cupa MhicShimidh a-rithist.

Rinn sgioba Chill Targhlainn an gnothach 3-1 air na nàbaidhean aca bhon Mhanchainn aig Pàirce Braeview Diciadain.

'S iad Graeme Mac a' Mhaoilein, Donnchadh Davidson is Marc MacLachlainn a chuir na tadhail dha Lòbhat, is Jack Dòmhnallach air an targaid 'son na Manachainn.

Tha Lòbhat a-nise air Cupa MhicShimidh a bhuannachadh ceithir bliadhna ann an sreath.