Tha a' chiad earrann de shlighe timcheall sgìre an Rubha ann an Leòdhas a-nis deiseil.

Tha dòchas ann gun tarraing an ceum-coise barrachd dhaoine ann - muinntir an àite fhèin cho math ri luchd-turais.

Cosgaidh an obair còrr agus millean not agus tha dùil gum bi i deiseil ann an còig bliadhna.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.