An tè a bhàsaich an tubaist rathaid air a h-ainmeachadh

Dhearbh na poilis gur i Joan Mhoireach Mhoireasdan, a bha 67 bliadhna a dh' aois, a chaidh a mharbhadh ann an tubaist rathaid ann an Suaineabost, Nis, ann an Leòdhas aig toiseach na seachdain.

Bhoinneadh i don bhaile.

Chaidh a leagail le car dubh Dacia Logan mu 17:30f Diluain.

Cha deach draibhear a' charbaid a ghoirteachadh.

Thuirt an Sàirdeant Crìsdean Moireach gu robh an fheadhainn a bha san tubaist agus an cuid teaghlaichean na'n smuaintean.

"Chaidh Oifigearan Poilis Rathaid a Leòdhas agus chuirear rannsachadh air dòigh mu na thachair.

"Tha sinn mur tha air bruidhinn ri grunn luchd-fianais agus tha sinn taingeil 'son an taic a fhuair sinn bhon choimhearsnachd ionadail.

"Airson 's gum faigh sinn tuigse nas fheàrr air dè a dh'adhbhraich an tubaist chuirinn ìmpidh air duine sa bith a chunnaic an càr goirid ron tubaist, cuideigin a' còiseachd sa sgìre, no an tubaist fhèin nach do bhruidhinn rinn fhathast a thighinn thugainn," thuirt e.

Ma tha fiosrachadh aig duine sa bith faodar fios a chur gu na poilis air 101 no gu Crimestoppers air 0800 555 111, a' cleachdadh an àireamh thachartais 2648 bhon 31mh den Dùbhlachd 2018.