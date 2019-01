Muc-mhara ann an staing an Loch Euraboil

Thèid oidhirp a dhèanamh feasgar Diardaoin muc-mhara a shaoradh agus coltas gu bheil i glaicte ann an ròpa far chosta cheann a tuath na h-Alba.

Tha dàibhearan air an slighe gu Loch Euraboil ann an Dùthaich MhicAoidh 's iad an dòchas cobhair a dhèanamh oirre mus fhàs i dorcha.

Chaidh a' mhuc-mhara spùtach fhaicinn feasgar Diciadain mu 12:30f.

Bha i gu follaiseach ann an staing agus nas lugha na 100 meatair bhon chladach.

Thuirt Buidheann na Mara agus nam Maor-Cladaich gun robh coltas ann gun robh i air a dhol an lùib ròpa agus ann an èiginn.

Tha dùil gum bi buidheann bho Dhàibhearan Teasairginn Mara Bhreatainn ann feasgar Diardaoin agus feuchaidh iad ri a saoradh ma ghabhas sin dèanamh.

Tha Comann Dìon nan Ainmhidhean ann an Alba a' cumail sùil air a' chùis cuide ri sgiobaidhean maoir-chladaich à Diùrnais agus Taobh Mhealanais, a tha cuideachd a' dèanamh cinnteach gu bheil na daoine, a tha air nochdadh airson a' mhuc-mhara fhaicinn, a' cumail sàbhailte.