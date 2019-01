Barantas taigh-tasgaidh do dh'Àraich Chùil Lodair

Image copyright NTS

Fhuair Àraich agus Ionad-Tadhail Bhlàr Chùil Lodair inbhe "barantas taigh-tasgaidh" bho Thaighean-Tasgaidh agus Gailearaidhean na h-Alba.

Thug e bliadhna dhan bhuidheann an inbhe fhaighinn agus tha e a' ciallachadh gun urrainn dhaibh tagradh a dhèanamh airson nì sam bith arc-eòlach a thèid fhaighinn air an làraich.

Thuige seo 's e Comhairle na Gàidhealtachd a bhiodh an urra ri càil sam bith a dheadh a lorg.

Thuirt Manaidsear-obrach Urras Nàiseanta na h-Alba aig Àraich Chùil Lodair, Raoul Curtis-Machin, gun robh iad air an dòigh.

"'S e rud mòr dha-rìribh a tha seo dha Àraich Chùil Lodair, agus tha an sgioba ann an seo air an dòigh leis an naidheachd.

Dualachas

"'S e an t-amas a th' againn gum bi a h-uile duine a' cur luach ann an dualchas na h-Alba agus gun tèid a dhìon airson nan ginealachan ri teachd.

"'S e ceum cudromach a tha seo ann a bhith a' coileanadh sin," thuirt e.

Seo an naoidheamh làrach le Urras Nàiseanta na h-Alba a th' air barantas taigh-tasgaidh fhaighinn - am measg an naoi a tha sin tha taigh Ùisdean Mhic a' Mhuilleir ann an Cromba.

Thuirt Mgr Curtis-Machin gun cuidich an inbhe ùr seo iad ann a bhith a' leasachadh, a' stòradh agus a' dìon na th' air an làraich, a thuilleadh air a bhith a' toirt barrachd chothroman dhaibh tagradh a dhèanamh 'son taic-airgid airson nan goireasan aca.