Sgeama haidro a' Chruachain a-nis aig Drax

Bidh àite nas motha aig a' bhuidheann Drax ann an roinn chumhachd na Rìoghachd Aonaichte an dèidh dhaibh na h-earrainnean aig a' chompanaidh Spàinntich, Iberdrola, ann an Scottish Power a cheannach.

Am measg na tha leotha a-nis tha sgeama haidro a' Chruachain ann an Earra-Ghaidheal.

Phàigh Drax £702m airson nan earrainnean.

Chaidh innse san Damhair gun robh Drax a' gabhail seilbh air na h-earrannan agus chaidh crìoch a chur air a' chùmhnant an t-seachdain seo.

Thuirt Scottish Power san Damhair gun robh iad ag amas gluasad gu cumhachd ath-nuadhachail ùr.