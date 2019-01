A' Ghealach

Tha Sìona air uidheamachd a laighe air taobh thall na gealaich. Seo a' chiad turas a rinn mac an duine an leithid. Tha an ròbot air deilbh a chur air ais mar thà far an do laigh e anns an t-sloc as motha, as sine agus as doimhne air uachdar na gealaich. Nì e a-nis sgrùdadh air creagan na gealaich.

Faraidhean Rèile

Bidh luchd-iomairt a' togail fianais ann an Dùn Èideann mu dheidhinn mar a chaidh prìsean thiceadan rèile a chur suas. Dh'èirich prìsean an Alba 2.8% anns a' chumantas an-dè. Tha Rèile na h-Alba ag ràdh gu bheil iad a' dèanamh leasachaidh mhòir air an lìonra aca. Thuirt iad cuideachd gu bheil àrdachadh na h-Alba nas lugha na an t-àrdachadh anns a' chòrr de Bhreatainn.

Luchd-Imrich

Tha poilis a tha a' sgrùdadh mar a tha luchd-imrich an dèidh a bhith a' dol tarsainn air Caolas Shasainn thairis air na seachdainnean mu dheireadh air dithis fhireannach a chur an grèim. Chaidh an cur an grèim ann am Manchester an-dè. 'S ann à Ioran a tha aon duine aca. 'S e Breatannach a th' anns an duine eile.

Apple

Thug Apple rabhadh seachad do luchd-earrainnean gu bheil dùil gum bi an teachd-a-steach aca bhon chairteal mu dheireadh den bhliadhna an-uiridh co-dhiù $5bn nas lugha na bha dùil. Chuir iad a' choire air laigse eaconomach ann an Sìona. Bha àrd-stiùiriche Apple ag ràdh nach robh dùil aca gum fàsadh an eaconomaidh an sin cho lag. Thuit luach earrainnean 7% às dèidh dhan naidheachd a thighinn a-mach.

Healthcare Environmental Services

Thuirt cuid a bha ag obair do chompanaidh sgudail ann an Siorrachd Lannraig gu bheil iad a-nis ri bancaichean bìdh a chleachdadh bho nach fhaigh iad am pàigheadh air a bheil iad airidh. Fhuair iad fios bho Healthcare Environmental Services ann an Shotts bho chionn seachdain, gun robh iad a' call an dreuchdan, agus gun robh còir taic iarraidh bho sheirbheis an Riaghaltais. Ach tha iad ag ràdh nach d' fhuair iad am fiosrachadh a bhiodh a dhìth airson sin bho luchd-rianachd fhathast.

Next

Dh'innis a' chompanaidh aodaich Next gun robh na reic iad air-loidhne suas gu mòr thairis air àm na Nollaige. Ach bha lùghdachadh anns na reic iad sna bùithdean aca. Thuirt iad an-diugh gun robh na reic iad gu math faisg air na bha iad a' sùileachadh, ged a tha dùil a-nis ri beagan nas lugha prothaid airson na bliadhna.