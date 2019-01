Gluasadan a' tòiseachadh aig tuath

Image copyright SNS

Tha gluasadan air tòiseachadh aig na sgiobaidhean Gàidhealach às dèidh dha uinneag an Fhaoillich fhosgladh.

Dhearbh Ross County gu bheil Ryan Dow air an cluba fhàgail.

Tha Dow a-nise air ainm a chur ri cùmhnant aig Ceann Phàdraig, far an robh e air iasad sa chiad leth den t-seusan.

Tha Harry Paton air tilleadh dha County às dèidh dha fhèin a bhith air iasad aig Stenhousemuir.

Thuirt co-mhanaidsear Chounty, Stiùbhart Kettlewell, gun robh Stenhousemuir airson Paton a chumail ach gu bheil County airson cothrom a thoirt dha.

Bidh Paton ann an sguad Chounty 'son a' gheama aca an aghaidh Morton ann an Grianag oidhche Haoine, geama a chìthear beò air BBC Alba.

Cuideam

Bidh County as aonais Stelios Demetriou, a chaidh a ghoirteachadh an aghaidh Chaley Thistle, ach thuirt Kettlewell gun robh iad air an dòigh le mar a chluich Tom Grivosti nuair a chaidh e an àite Stelios sa gheama sin.

Tha Sean Kelly, Iain Vigurs is Liam Fontaine air an goirteachadh is tha Brian Greumach air a chasg.

Dh'innis Kettlewell gu bheil County ag amas air na trì puingean ann an Grianaig gus cuideam a chur air na sgiobaidhean a bhios a' cluich Disathairne.

Tha cùisean a' gluasad aig Caley Thistle cuideachd is sgioba Inbhir Nis air Caoimhin McHattie a thoirt a-steach air aonta gu deireadh an t-seusain.

Thòisich McHattie le Hearts is tha e cuideachd air cluich ann an Alba airson Alloa, Cill Mheàrnaig is Raith Rovers.

Bha e mu dheireadh a' cluich aig Derry City ann an Lìog na h-Èireann.

Cothrom

Bidh McHattie a' cluich air taobh chlì na pàirce, far a bheil ICT air a bhith caran gann bho dh'fhàg Riccardo Calder an cluba.

Thuirt manaidsear ICT, Iain Robasdan, gun do chuir mar a bha e air dhroch ghoirteachadh aig Hearts maill air adhartas McHattie, is gur e cothrom a tha seo dha tòiseachadh às ùr.

Bidh McHattie sa bhuidhinn aig ICT 'son a' gheama an aghaidh Queen of the South ann an Inbhir Nis Disathairne.

'S e geama cudromach a tha seo dha Inbhir Nis is gun ach dà phuing eadar na sgiobaidhean.

Tha Iain Robasdan cuideachd ag ràdh gu bheil e an dòchas an sguad aige a neartachadh le cluicheadairean ùra eile anns na seachdainean ri tighinn, is gu bheil e air cuireadh a thoirt dha cuid a thighinn a thrèanadh còmhla ri Inbhir Nis gus am bi cothrom aige sùil a thoirt orra.

Tha e ag ràdh gu bheil e cuideachd a' coimhead ri feadhainn a thoirt a-steach air iasad.