Dòchas mu obair Bhràigh Bhearghdail

Image copyright Jim Bain/Geograph

Thuirt fear de chomhairlichean Ghallaibh, Reamonn Bremner, gu bheil e an dòchas gun tòisich obair-leasachaidh air an A9 aig Bràigh Bhearghdail an ceann trì no ceithir mìosan.

Tha gearanan air a bhith ann tric is minig thar nam bliadhnaichean mun phìos seo den rathad le cho cas agus lùbach 's a tha e.

Às dèidh dhan bhall Ghàidhealach Làbarach aig Holyrood, Rhoda Ghrannd, innse gun cuir i ceist phàrlamaideach air adhart is dragh oirre mu dhàil san obair, tha an Riaghaltas ag ràdh gun tòisich i am-bliadhna.

Chuir Mgr Bremner fàilte air sin 's e an dòchas gum bi an rathad nas sàbhailte ri linn.

"Mar a tha fios aig daoine sa choimhearsnachd thachair tubaistean air a' Bhràigh, gu h-àraid le na busaichean, na carbadan agus na làraidhean sna bliadhnaichean a chaidh seachad agus 's dòcha nach bi sin a' tachairt às dèidh na h-obrach," thuirt e.

Chaidh tagraidhean iarraidh ann an 2017 airson obair-leasachaidh luach £9m a dhèanamh air an rathad.

Bha dùil gun tòisicheadh an obair ann an 2018 ach cha do thachair sin.

Thathas a-nis a' tuigse gun tig naidheachd mu cheann-là airson an obair tòiseachadh ann am beagan sheachdainean.