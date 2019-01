Iarrtas 'son bile nas làidire air atharrachadh aimsire

Image copyright Richard Webb/Geograph

Tha buidhnean glèidhteachais ag ràdh gum feumar barrachd a dhèanamh airson dèiligeadh ri Blàthachadh na Cruinne gus dìon a chur air àrainnean sònraichte agus fiadh-bheatha ann an Alba.

Tha aithisg ùr air dragh a thogail mun bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aig atharrachadh san aimsir air àiteachan air a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan, am measg eile.

Tha an aithisg ùr bho WWF na h-Alba agus Ceangal Àrainneachail na h-Alba ag ràdh gum faodadh talamh machrach, bradan, capall-coille, feadag-bhuidhe is leumadairean-mara a bhith ann an cunnart bho Bhlàthachadh na Cruinne agus ìrean mara a bhith ag èirigh.

Chaidh dragh a thogail cuideachd mun bhuaidh air gealag an t-sneachda, eun a tha dùthchasach air talamh àrd is monaidhean na h-Alba, ma tha nas lugha de shneachda ann san àm ri teachd.

Thuirt fear de stiùirichean an WWF, Sam Gardner, gu bheil an aithisg a' sealltainn gum feum Bile Atharrachadh na h-Aimsire, a tha an-dràsta a' dol tro Phàrlamaid na h-Alba, a bhith air a neartachadh.